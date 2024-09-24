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Турция предлагает РФ осуществлять взаимную торговлю в нацвалюте

Турция предлагает РФ осуществлять взаимную торговлю в нацвалюте Турция в связи с проблемами, которые создают антироссийские санкции для внешнеэкономических отношений, предложила РФ осуществлять торговлю в нацвалюте.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 18:48
Турция предлагает РФ осуществлять взаимную торговлю в нацвалюте

Турция в связи с проблемами, которые создают антироссийские санкции для внешнеэкономических отношений, предложила РФ осуществлять торговлю в нацвалюте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш, находящийся в России с визитом.

Он предложил искать пути выхода из ситуации, созданной санкциями Запада.

"Против России в одностороннем порядке были введены санкции. Сейчас мировая банковская система в руках нескольких сильных мира сего, и поэтому система платежей, например, тех стран, которые хотят вести экономические отношения с Россией, попадает в очень сложное положение. Это все понижает уровень товарооборота. Поэтому мы должны обязательно найти пути выхода из этой ситуации. Например, торговля и инвестиции в национальной валюте, - отметил он, выступая в Дипломатической академии МИД России.

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