Турция предлагает РФ осуществлять взаимную торговлю в нацвалюте

Турция в связи с проблемами, которые создают антироссийские санкции для внешнеэкономических отношений, предложила РФ осуществлять торговлю в нацвалюте.

Турция в связи с проблемами, которые создают антироссийские санкции для внешнеэкономических отношений, предложила РФ осуществлять торговлю в нацвалюте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Великого национального собрания (парламент) Турции Нуман Куртулмуш, находящийся в России с визитом.

Он предложил искать пути выхода из ситуации, созданной санкциями Запада.

"Против России в одностороннем порядке были введены санкции. Сейчас мировая банковская система в руках нескольких сильных мира сего, и поэтому система платежей, например, тех стран, которые хотят вести экономические отношения с Россией, попадает в очень сложное положение. Это все понижает уровень товарооборота. Поэтому мы должны обязательно найти пути выхода из этой ситуации. Например, торговля и инвестиции в национальной валюте, - отметил он, выступая в Дипломатической академии МИД России.