 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турция предлагает провести встречу по Йемену в Эр-Рияде или Стамбуле

    Турция намерена продолжать свои усилия по разрешению ситуации, заявил спикер парламента

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Турция предлагает организовать встречу в Эр-Рияде или Стамбуле между сторонами конфликта в Йемене. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Москве  спикер турецкого парламента Джемиль Чичек.

    "Очевидно, что хуситам необходимо освободить захваченные территории, и отвести свои силы, - сказал он. - Турция предлагает организовать встречу сторон в Эр-Рияде или Стамбуле".

    "Турция готова принять все стороны для решения конфликта в Йемене, - отметил Чичек. - Турция намерена продолжать свои усилия по разрешению ситуации, которые демонстрировала до этого".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi