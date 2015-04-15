Турция предлагает провести встречу по Йемену в Эр-Рияде или Стамбуле

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Турция предлагает организовать встречу в Эр-Рияде или Стамбуле между сторонами конфликта в Йемене. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Москве спикер турецкого парламента Джемиль Чичек.

"Очевидно, что хуситам необходимо освободить захваченные территории, и отвести свои силы, - сказал он. - Турция предлагает организовать встречу сторон в Эр-Рияде или Стамбуле".

"Турция готова принять все стороны для решения конфликта в Йемене, - отметил Чичек. - Турция намерена продолжать свои усилия по разрешению ситуации, которые демонстрировала до этого".