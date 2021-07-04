Турция построит для Украины современный военный корабль

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новое оружие от Турции.

Новый украинский корвет, корпус которого уже заложен в Турции, будет достроен до 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом рассказал президент Владимир Зеленский, выступая перед Военно-морскими силами (ВМС) страны в Одессе.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава Военно-морских сил Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции, и корабль будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал он.

Президент добавил, что вскоре в республику прибудут турецкие беспилотники Bayraktar, которые поступят в состав авиации ВМС. "Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции", - уточнил В.Зеленский.

Напомним, что Украина начала переговоры о крупных закупках беспилотников Bayraktar еще летом 2020 года, до того, как турецкое оружие широко применялось Азербайджаном в ходе боевых действий в Карабахе.