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Турция поставит беспилотники в Польшу

Турция поставит беспилотники в Польшу "Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО"
Другие страны
24 мая 2021 г. 19:56
Турция поставит беспилотники в Польшу

Турция впервые подписала договор о поставке своих беспилотников в страну НАТО - Польшу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

Дуда находится в Анкаре с официальным визитом.

"Мы входим в число 3-4 стран мира, которые производят лучшие беспилотники. Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО - Польшей. Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО", - заявил Эрдоган.

Отметим, что как ранее сообщали зарубежные СМИ, в общей сложности это будут 24 дрона модели Bayraktar TB2, первая из четырех партий поступит в распоряжение польской армии уже в 2022 году.

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