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Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук

Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук Турция поставила в Россию первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук.
Другие страны
3 января 2024 г. 14:30
Турция поставила в РФ первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук

Турция поставила в Россию первую партию яиц в количестве 316,8 тыс. штук.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор.

"3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевых яиц из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России", - говорится в сообщении.

В конце декабря ведомство сообщило, что Россельхознадзор с 29 декабря 2023 года открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Отметим, Азербайджан также осуществляет поставки яиц в Россию .

Первая партия азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) была доставлена в РФ 19 декабря. Вторая поставка состоялась 21 декабря в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Третья партия яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук была ввезена в Россию 25 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Rusiyaya 316,8 min ədəd yumurtadan ibarət ilk partiyanı tədarük edib

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