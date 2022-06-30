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Турция поставила два БПЛА Bayraktar ВС Джибути

Турция поставила два БПЛА Bayraktar ВС Джибути Вооруженные силы Джибути приобрели два БПЛА Bayraktar TB2, которые были продемонстрированы на военном параде в честь празднования Дня независимости.
Другие страны
30 июня 2022 г. 16:30

Вооруженные силы Джибути приобрели два БПЛА Bayraktar TB2, которые были продемонстрированы на военном параде в честь празднования Дня независимости.

Как передает Report, об этом сообщила компания-производитель Baykar Makina.

На параде Bayraktar TB2, размещенные на прицепах тяжелых грузовиков, были украшены национальным флагом и несли опознавательные знаки ВВС Джибути.

Ранее о продаже и поставке беспилотников не объявляли ни Турция, ни Джибути. Они также не были замечены на спутниковых снимках международного аэропорта Джибути-Амбули, являющейся единственной базой ВВС Джибути.

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