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Турция помогла ОАЭ задержать подозреваемых в убийстве эмиссара движения "Хабад"

Турция помогла ОАЭ задержать подозреваемых в убийстве эмиссара движения "Хабад" ОАЭ поблагодарили власти Турции за помощь в задержании подозреваемых в убийстве израильского раввина и посланника иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Когана.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 23:49
Турция помогла ОАЭ задержать подозреваемых в убийстве эмиссара движения Хабад

ОАЭ поблагодарили власти Турции за помощь в задержании подозреваемых в убийстве израильского раввина и посланника иудейского религиозного движения "Хабад" Цви Когана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства.

"Объединенные Арабские Эмираты искренне соболезнуют семье Цви Когана. Министерство иностранных дел также выразило искреннюю благодарность властям Турецкой Республики за сотрудничество в задержании преступников", - указано в заявлении.

Накануне МВД ОАЭ сообщило об аресте троих граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве Когана.

Напомним, что 24 ноября спустя три дня после исчезновения тело эмиссара движения "Хабад" Цви Когана обнаружили эмиратские службы безопасности. Гражданин Израиля и Молдовы Коган проживал в Абу-Даби с тех пор, как Израиль и ОАЭ установили дипломатические отношения в конце 2020 года. Представитель движения "Хабад" также был помощником главного раввина-резидента в ОАЭ Леви Духмана.

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