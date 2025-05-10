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Турция поддерживает усилия по безусловному прекращению огня в Украине

Турция поддерживает усилия по безусловному прекращению огня в Украине Турция поддерживает усилия по обеспечению безусловного прекращения огня в Украине и готова выполнить часть миссии по наблюдению за его соблюдением.
Другие страны
10 мая 2025 г. 15:05
Турция поддерживает усилия по безусловному прекращению огня в Украине

Турция поддерживает усилия по обеспечению безусловного прекращения огня в Украине и готова выполнить часть миссии по наблюдению за его соблюдением.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в онлайн-обращении к участникам встречи "коалиции решительных" по Украине.

"Фидан заявил о приверженности Турции территориальной целостности и суверенитету Украины, поддержке обеспечения безусловного прекращения огня и усилий, прилагаемых в этом направлении. Он отметил, что в случае обеспечения режима прекращения огня Турция готова выполнить свою часть миссии по наблюдению за его соблюдением", - сообщили источники в МИД Турции.

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