Турция поддержала военную операцию Саудовской Аравии в Йемене

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ "Военная операция Саудовской Аравии в Йемене внесет вклад в предотвращение гражданской войны и хаоса в Йемене". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства этой страны.

В заявлении отмечается, что Саудовская Аравия заранее проинформировала Турцию об этой операции со стороны коалиции региональных стран: "Операция реализуется по просьбе законно избранного президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади. Мы поддерживаем эту военную операцию и считаем, что она внесет вклад в предотвращение гражданской войны и хаоса в Йемене и восстановление законного руководства страны", -отмечается в заявлении.