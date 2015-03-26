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    Турция поддержала военную операцию Саудовской Аравии в Йемене

    Операция внесет вклад в предотвращение гражданской войны и хаоса в Йемене

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ "Военная операция Саудовской Аравии  в Йемене внесет вклад в предотвращение гражданской войны и хаоса в Йемене". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства этой страны. 

    В заявлении отмечается, что Саудовская Аравия заранее  проинформировала Турцию об этой операции со стороны коалиции региональных стран: "Операция  реализуется по просьбе законно избранного президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади. Мы поддерживаем эту военную операцию и считаем, что она внесет вклад в предотвращение гражданской войны и хаоса в Йемене и восстановление законного руководства страны", -отмечается в заявлении.

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