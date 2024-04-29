Турция поддержала кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

Турция выразила поддержку кандидатуры нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Турция выразила поддержку кандидатуры нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS.

"Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО", - сообщил телеканал со ссылкой на источники в альянсе.

Рютте в прошлую пятницу посетил Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте.