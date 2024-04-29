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Турция поддержала кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

Турция поддержала кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО Турция выразила поддержку кандидатуры нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 14:41
Турция поддержала кандидатуру Марка Рютте на пост генсека НАТО

Турция выразила поддержку кандидатуры нынешнего главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS.

"Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО", - сообщил телеканал со ссылкой на источники в альянсе.

Рютте в прошлую пятницу посетил Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турция была одной из последних четырех стран НАТО, которые еще не выразили поддержку Рютте.

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Версия на английском языке Türkiye supports Mark Rutte's candidacy for post of NATO Secretary General
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Mark Rüttenin NATO-nun Baş katibi postuna namizədliyini dəstəkləyir

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