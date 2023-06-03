О нас

Турция по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово

Турция по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4-5 июня по запросу НАТО.
Другие страны
3 июня 2023 г. 15:00
Турция по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово

Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4-5 июня по запросу НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство национальной обороны республики.

"После событий в Косове по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косово. Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" в Косове 4-5 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Япония, США и Австралия проведут совместные учения с использованием F-35
Япония, США и Австралия проведут совместные учения с использованием F-35
3 июня 2023 г. 14:20
Зеленский: Украине необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot
Зеленский: Украине необходимы 50 систем противоракетной обороны Patriot
3 июня 2023 г. 14:05
Два человека получили ранения близ израильско-египетской границы
Два человека получили ранения близ израильско-египетской границы
3 июня 2023 г. 13:52
Вашингтон и Киев обсудили поставку истребителей F-16 в Украину
Вашингтон и Киев обсудили поставку истребителей F-16 в Украину
3 июня 2023 г. 13:10
СМИ: Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум
СМИ: Армия Судана стягивает свои силы в город Хартум
3 июня 2023 г. 12:46
В Индии завершена спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы
В Индии завершена спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы
3 июня 2023 г. 11:34
Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте
Британская разведка оценила боеспособность десантников РФ в Бахмуте
3 июня 2023 г. 11:15
Южная Корея, США и Япония начнут обмен данными о пусках ракет КНДР
Южная Корея, США и Япония начнут обмен данными о пусках ракет КНДР
3 июня 2023 г. 11:05
Министр обороны Индии проведет переговоры с коллегами из ФРГ и США
Министр обороны Индии проведет переговоры с коллегами из ФРГ и США
3 июня 2023 г. 10:40
ISW: Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте
ISW: Военные подразделения РФ спорят за влияние еще до предполагаемых успехов на фронте
3 июня 2023 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi