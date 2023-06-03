Турция по просьбе НАТО направит батальон сил спецназначения в Косово

Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4-5 июня по запросу НАТО.

Турция направит батальон сил спецназначения в Косово 4-5 июня по запросу НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство национальной обороны республики.

"После событий в Косове по просьбе командования союзных объединенных сил НАТО в Неаполе в качестве резервного подразделения был развернут батальон коммандос 65-й механизированной пехотной бригады (Кыркларели), который ранее был выделен силам НАТО для Косово. Планируется, что развернутое подразделение будет переведено в казармы "Султан Мурат" в Косове 4-5 июня 2023 года", - отмечается в сообщении.