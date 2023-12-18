Турция планирует увеличить экспорт в РФ и Центральную Азию на фоне потерь на рынках Европы

Турецкие экспортеры в связи с потерями, которые они несут в Европе, планируют поставлять свою продукцию в Россию, страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Турецкие экспортеры в связи с потерями, которые они несут в Европе, планируют поставлять свою продукцию в Россию, страны Центральной Азии и Ближнего Востока.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета турецких деловых кругов Dünya.

Согласно информации, Европа по-прежнему остается основным рынком для Турции, на долю которого приходится порядка 45% ее экспорта, однако экономический спад на континенте, вызванный глобальными и региональными причинами, обернулся в последнее время для турецких производителей готовой одежды, швейной и текстильной отраслей убытками, превышающими 10%.

Разрабатывая планы экспорта к 2028 году в страны Европы как основного для себя рынка товаров и услуг, Турция активизирует усилия на других направлениях, приводит газета мнение представителей деловых кругов страны.

"Экспорт в страны Евросоюза готовой одежды, который является для нас основным рынком, снизился с 70 до 59%. Мы сосредоточились на том, чтобы заполнить вакуум, вызванный отсутствием спроса на рынке ЕС, за счет поставок в Россию, на Ближний Восток, в страны Персидского залива. В частности, мы ожидаем рост экспорта в Россию в 2024 году", - отметил председатель совета правления Союза производителей готовой продукции Турции Рамазан Кая.