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    Турция планирует создать военную базу в Катаре

    По словам посла Турции в Катаре, около 3 тыс. военнослужащих ВМС и ВВС будут дислоцированы на многофункциональной базе

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Турция планирует разместить свою военную базу в Катаре в рамках двустороннего сотрудничества. 

    Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Reuters посол Турции в Катаре Ахмед Демирок.

    "Турция и Катар сталкиваются с общими проблемами. Мы обеспокоены ситуацией в регионе и неопределенной политикой некоторых государств", - отметил посол. 

    По его словам, около 3 тыс. военнослужащих ВМС и ВВС  будут дислоцированы на многофункциональной базе в Катаре. 

    При этом он не уточнил, когда она будет построена.

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