Турция планирует преследовать цели на севере Сирии против боевиков РПК

Турция планирует преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке.

Турция планирует и дальше преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник правительства Турции.

Турция обвинила курдских боевиков во взрыве в одном из центральных районов Стамбула.

"Угрозы исходящие от курдских боевиков или Исламского государства в отношении Турции неприемлемы", — сказал он, добавив, что Анкара устранит угрозы вдоль своей южной границе "так или иначе".

Турция провела три операции на севере Сирии против курдских боевиков. Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз считают РПК террористической группировкой.

13 ноября на пешеходной улице Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, более 80 пострадали. В свою очередь, РПК отрицают причастность к теракту.