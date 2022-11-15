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Турция планирует преследовать цели на севере Сирии против боевиков РПК

Турция планирует преследовать цели на севере Сирии против боевиков РПК Турция планирует преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 14:11
Турция планирует преследовать цели на севере Сирии против боевиков РПК

Турция планирует и дальше преследовать цели на севере Сирии после завершения трансграничной операции против боевиков запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил высокопоставленный чиновник правительства Турции.

Турция обвинила курдских боевиков во взрыве в одном из центральных районов Стамбула.

"Угрозы исходящие от курдских боевиков или Исламского государства в отношении Турции неприемлемы", — сказал он, добавив, что Анкара устранит угрозы вдоль своей южной границе "так или иначе".

Турция провела три операции на севере Сирии против курдских боевиков. Турция, Соединенные Штаты и Европейский Союз считают РПК террористической группировкой.

13 ноября на пешеходной улице Стамбула произошел взрыв, в результате которого погибли 6 человек, более 80 пострадали. В свою очередь, РПК отрицают причастность к теракту.

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Версия на английском языке Turkiye to pursue Syria targets against PKK militants

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