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    Турция планирует построить космическую станцию

    Законопроект уже направлен на рассмотрение парламента Турции

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Турция приняла решение о строительстве космической станции.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

    "Законопроект о строительстве космической станции уже направлен на рассмотрение парламента Турции", - заявил Йылдырым на церемонии открытия завода по производству деталей и запчастей для вертолетов в провинции Эксишехир.

    По его словам, это решение принято с целью обеспечить развитие и безопасность в стране за счет космических и авиационных технологий, выявления и использования природных ресурсов для благосостояния населения.

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