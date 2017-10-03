Турция планирует построить космическую станцию

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Турция приняла решение о строительстве космической станции.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

"Законопроект о строительстве космической станции уже направлен на рассмотрение парламента Турции", - заявил Йылдырым на церемонии открытия завода по производству деталей и запчастей для вертолетов в провинции Эксишехир.

По его словам, это решение принято с целью обеспечить развитие и безопасность в стране за счет космических и авиационных технологий, выявления и использования природных ресурсов для благосостояния населения.