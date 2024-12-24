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Турция планирует подписать с Сирией соглашение о демаркации морских границ

Турция планирует подписать с Сирией соглашение о демаркации морских границ Турция планирует в будущем подписать с Сирией соглашение о демаркации морских границ для защиты интересов Анкары в Восточном Средиземноморье.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 18:20
Турция планирует подписать с Сирией соглашение о демаркации морских границ

Турция планирует в будущем подписать с Сирией соглашение о демаркации морских границ для защиты интересов Анкары в Восточном Средиземноморье.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам турецкий министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу.

"В будущем, вероятно, будет подписано соглашение о морских границах и наши интересы в Восточном Средиземноморье будут защищены. Такое соглашение расширило бы как полномочия Сирии в том регионе, так и нашу сферу деятельности. С его помощью мы смогли бы разделить наши права, принимая во внимание международное право, во всех сферах разведки углеводородов в этом регионе. Конечно, там действует и Ливан, и Израиль, и это мы принимаем во внимание. Но Сирия наш ближайший сосед, и мы хотим, чтобы у нас с ней была четкая система контроля в этом регионе", - заявил Уралоглу.

Министр указал, что до перехода к этапу подготовки соглашения "необходимо дождаться формирования постоянного правительства в Сирии". Пока, по его словам, еще преждевременно заниматься вопросом демаркации морских границ.

Коснувшись вопроса об авиасообщении между двумя государствами, Уралоглу указал, что Анкара планирует сосредоточиться на помощи в организации работы двух из пяти аэропортов Сирии.

"Это аэропорты Дамаска и Алеппо. Мы направили туда группы экспертов, они оценили состояние. Там нет даже системы радаров, используются старые компьютеры из 1990-х годов. Нет нормальных рентгеновских сканеров, других систем досмотра. Очень старые взлетно-посадочные полосы", - сообщил министр.

Уралоглу отметил, что на первом этапе турецкие власти намерены оказать помощь в восстановлении аэропорта Дамаска. Для этого разрабатываются соответствующие планы и дорожные карты.

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