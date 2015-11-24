Турция письменно проинформировала Совбез ООН о сбитом Су-24

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Турецкие власти в письменной форме проинформировали генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и правительства пятерых постоянных членов Совета Безопасности об инциденте с российским бомбардировщиком Су-24.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Российский бомбардировщик Су-24 был сбит турецким самолетом в 1 км от границы с Турцией, в сирийской Латакии. Турецкая сторона ранее не раз выносила России предупреждения о нарушении воздушного пространства в ходе военной операции в Сирии. Российская сторона настаивает, что бомбардировщик не нарушал воздушного пространства Турции.