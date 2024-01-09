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Турция, Пакистан и Саудовская Аравия укрепляют оборонное сотрудничество

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия укрепляют оборонное сотрудничество Турция, Пакистан и Саудовская Аравия намерены укрепить сотрудничество в сфере обороны.
Другие страны
9 января 2024 г. 16:14
Турция, Пакистан и Саудовская Аравия укрепляют оборонное сотрудничество

Турция, Пакистан и Саудовская Аравия намерены укрепить сотрудничество в сфере обороны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Решение было принято по итогам второй встречи высокопоставленных представителей армий трех стран в здании генштаба Пакистана в Равалпинди.

По итогам переговоров было принято решение укреплять сотрудничество в сфере обороны и предпринимать шаги для достижения общих целей.

Третью встречу было решено провести в Эр-Рияде в феврале этого года.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча прошла в Саудовской Аравии.

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