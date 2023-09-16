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Турция отвергла обвинения США

Турция отвергла обвинения США МИД Турции категорически отверг утверждения в докладе Госдепа о причастности республики к случаям торговли детьми и их вербовки для участия в вооруженных конфликтах.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 13:43
Турция отвергла обвинения США

МИД Турции категорически отверг утверждения в докладе Госдепа о причастности республики к случаям торговли детьми и их вербовки для участия в вооруженных конфликтах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

"Вызывает сожаление, что значительные усилия Турции по предотвращению торговли людьми были проигнорированы, и она была включена в список стран, вербующих детей-солдат, в обновленном отчете Государственного департамента США о торговле людьми за 2023 год. Мы категорически отвергаем все обвинения в вербовке детей, приписываемые нашей стране, которая является участницей всех международных соглашений о защите прав детей, в том числе в рамках ООН, и неукоснительно их выполняет", - заявило ведомство.

МИД Турции пообещал дать "соответствующий ответ на эту клевету, которая не приносит ничего хорошего духу сотрудничества" между Анкарой и Вашингтоном.

"Прежде чем выдвигать подобные обвинения против Турции, США, предоставляющим военную и финансовую поддержку террористической организации Рабочая партия Курдистана и ее ответвления "Силы народной самообороны" (РПК/СНС), которые насильно вербуют детей для террористической деятельности в Сирии и Ираке, стоило бы посмотреть для начала на собственные реалии. Есть серьезные вопросы к объективности источников информации, на которых власти США основывают свои выводы", - говорится в заявлении.

Турецкое внешнеполитическое ведомство также напоминает, что ранее комиссия ООН расследовала и зафиксировала случаи преступлений РПК/СНС в Сирии. А в других докладах Госдепа есть данные о преступлениях РПК. В связи с этим турецкая сторона напомнила, что "одной из основных обязанностей США является тщательное изучение репрессивной практики и серьезных преступлений сепаратистской террористической организации" РПК, которая запрещена в Турции.

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Версия на английском языке Türkiye rejects US accusations

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