Турция отправила в Россию 100 человек для обучения работе с С-400 - ВИДЕО

Сто турецких специалистов отправились в Россию для обучения обращению с зенитной ракетной системой С-400.

Как передаёт Report со ссылкой на телеканал Haberturk, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"На сегодняшний день соглашение по ЗРК С-400 является самым важным в нашей истории. Потому что это не только логика рынка. Это партнёрство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией", - отметил турецкий лидер.

Также Эрдоган отметил, что при помощи С-400 страна рассчитывает не только обеспечить себя преимуществом при ведении боевых действий, но и защищать мир и гарантировать собственную национальную безопасность.

Ранее 14 июля в Министерстве обороны России официально подтвердили факт доставки в Турцию элементов (ЗРС) С-400 по воздуху.