Турция отправила гуманитарную помощь после сильного землетрясения на ирано-иракской границе

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Турция направила гуманитарную помощь в регион после сильного землетрясения на ирано-иракской границе.

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, по указанию правительства страны общество Красного Полумесяца направила из расположенных на местах депо необходимые вещи и предметы.

В регион также посланы поисково-спасательные команды. Отмечено, что при возникновении необходимости дополнительной помощи в регион будет послан самолет с дополнительными сотрудниками поисково-спасательных служб.