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    Турция отправила гуманитарную помощь после сильного землетрясения на ирано-иракской границе

    В регион также посланы поисково-спасательные команды

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Турция направила гуманитарную помощь в регион после сильного землетрясения на ирано-иракской границе.

    Как передает Report со ссылкой на Haberturk, по указанию правительства страны общество Красного Полумесяца направила из расположенных на местах депо необходимые вещи и предметы.
    В регион также посланы поисково-спасательные команды. Отмечено, что при возникновении необходимости дополнительной помощи в регион будет послан самолет с дополнительными сотрудниками поисково-спасательных служб. 

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