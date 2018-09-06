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    Турция откроет посольство в Парагвае

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Турция приняла решение открыть посольство в Парагвае. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг министр иностранных дел южноамериканской страны Луис Кастильони.

    Такое решение Анкара приняла через день после отказа Асунсьона от переноса своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

    "Мне только что позвонил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и сообщил об открытии посольства в Парагвае для укрепления наших отношений и увеличения торговли. Я благодарю за этот жест, который еще больше сблизит наши страны", — написал Кастильони в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть посольство в Парагвае после отказа Асунсьона от переноса дипмиссии в Иерусалим. 

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