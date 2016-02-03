Турция отказала России в наблюдательном полете

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Турция отказала российской миссии в проведении наблюдательного полета над ее территорией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник управления минобороны России по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков.

По его словам, таким образом Анкара нарушает требования договора по открытому небу и создает опасный прецедент.

"В результате нарушений требований Договора и неконструктивных действий со стороны Турции создан опасный прецедент неконтролируемой военной деятельности одного из государств-участников Договора по открытому небу", - сказал Рыжков.