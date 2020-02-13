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Турция осудила Сирию за резолюцию о "геноциде армян"

​Турция осудила Сирию за резолюцию о "геноциде армян"

"Принятое сегодня решение парламента сирийского режима президента Сирии Башара Асада, которое признает события 1915 года так называемым "геноцидом", является поучительным примером. Это является проявлением лицемерия со стороны режима, который много лет совершал бойню, вытеснял миллионы людей из своих домов и применял химическое оружие", - утверждается в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Как передает Report, в МИД страны также выразили мнение, что Дамаск "несет ответственность за гуманитарную драму, которая разворачивается у границ" Турции и Сирии.

По информации агентства SANA, депутаты сирийского парламента приняли резолюцию единогласно. В ней отмечается, что "массовые преступления", совершенные в начале ХХ века на территории бывшей Османской империи в отношении армянского народа, признаются "геноцидом".

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