Турция осудила решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Турция осуждает решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим», — написал министр в своём Twitter.

Он подчеркнул, что решение американского лидера Дональда Трампа «противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН».

Ранее Трамп объявил, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля, поручив Госдепартаменту приступить к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал данное решение.