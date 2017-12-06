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    Турция осудила решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля

    Решение американского лидера «противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН»

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Турция осуждает решение США признать Иерусалим столицей Израиля.

    Как передает Report, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

    «Мы осуждаем безответственное заявление администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля и о переносе посольства США в Израиле в Иерусалим», — написал министр в своём Twitter.

    Он подчеркнул, что решение американского лидера Дональда Трампа «противоречит международному праву и соответствующим резолюциям ООН».

    Ранее Трамп объявил, что США официально признают Иерусалим столицей Израиля, поручив Госдепартаменту приступить к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал данное решение.

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