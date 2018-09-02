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    Турция осудила решение США прекратить финансирование БАПОР

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В МИД Турции заявили, что Анкара разочарована решением Вашингтона прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

    Как передает Report, решение США негативно скажется на жизнях более пяти миллионов палестинцев.

    В МИД Турции добавили, что подобный шаг навредит поиску решения по урегулированию палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств, стабильности и миру в регионе.

    Вопрос продолжения функционирования БАПОР будет обсуждаться на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 27 сентября.

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