Турция осудила решение США прекратить финансирование БАПОР

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В МИД Турции заявили, что Анкара разочарована решением Вашингтона прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Report, решение США негативно скажется на жизнях более пяти миллионов палестинцев.

В МИД Турции добавили, что подобный шаг навредит поиску решения по урегулированию палестинского вопроса на основе сосуществования двух государств, стабильности и миру в регионе.

Вопрос продолжения функционирования БАПОР будет обсуждаться на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 27 сентября.