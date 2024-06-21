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Турция опровергла утверждения о 2,5 млн беженцев в Стамбуле

Турция опровергла утверждения о 2,5 млн беженцев в Стамбуле Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции назвал несостоятельными утверждения о том, что в 16-миллионом Стамбуле проживают порядка 2,5 млн беженцев, в основном сирийских.
Другие страны
21 июня 2024 г. 20:33
Турция опровергла утверждения о 2,5 млн беженцев в Стамбуле

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции назвал несостоятельными утверждения о том, что в 16-миллионом Стамбуле проживают порядка 2,5 млн беженцев, в основном сирийских.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сообщения о том, что в Стамбуле начитывается 2,5 млн беженцев, не соответствуют действительности. По данным департамента миграции МВД Турции, в Стамбуле проживает 1 087 017 иностранцев. Из них 530 612 являются сирийцами, которые находятся под временной защитой, 3 252 иностранца находятся под международной защитой, 553 153 иностранных граждан имеют вид на жительство", - отмечается в релизе.

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Версия на английском языке Türkiye refutes claims of 2.5 million refugees in Istanbul

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