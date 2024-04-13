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Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО

Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО Администрация президента Турции опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО в стране.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 14:06
Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО

Администрация президента Турции опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО в стране.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении центра по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции.

"Не соответствующая действительности информация о радарной базе "Кюречик" в Малатье появились в социальных сетях на фоне заявлений Ирана об Израиле. База "Кючерик" в Малатье была развернута исключительно для обеспечения национальных интересов, защиты населения, территории и сил союзников по НАТО", - говорится в заявлении.

В центре подчеркнули, что данные с радарной системы передаются и используются для обороны альянса в рамках существующих процедур НАТО. "Данные ни в коем случае не передается другим странам, таким как Израиль, которые не являются союзниками по НАТО", - подчеркнули в центре.

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