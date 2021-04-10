Турция обвинила Грецию в поддержке террористов

На территории Греции находятся члены террористических организаций, которые планируют нападения и теракты смертников против Турции

На территории Греции находятся члены террористических организаций, которые планируют нападения и теракты смертников против Турции.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом заявил в Twitter глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, ПКК входит в число террористических группировок, поддерживаемых Грецией.

Он отметил, что в то время, как Греция бросает на произвол судьбы мигрантов и оставляет их умирать в Эгейском море, террористические организации обосновались в лагерях беженцев на территории этой страны.

“Из так называемого лагеря беженцев на территории ЕС террористы планируют атаки (включая теракты смертников) против Турции, союзника НАТО - в то время, как настоящих беженцев оставляют умирать в Эгейском море”, - написал Алтун.

Глава управления также поделился видео, в котором рассказывается о борьбе Турции с террористическими организациями ПКК, ИГИЛ и FETÖ.

В ролике подчеркивается, что некоторые страны оказывали поддержку этим террористическим группировкам, несмотря на решительную борьбу Турции за искоренение терроризма.

В видеоматериале говорится, что главарь ПКК Абдулла Оджалан в 1999 году отправился в Афины с паспортом, зарегистрированным греческой администрацией Южного Кипра.

Признание Оджалана относительно боевой подготовки боевиков ПКК в лагере Лаврио (Греция), который функционирует до сих пор, также было упомянуто в видео.

Отмечается, что после попытки государственного переворота, предпринятой в Турции террористической организацией FETÖ в 2016 году, члены данной группировки были поддержаны и укрыты Грецией.

В видео содержится призыв к союзникам по НАТО, в первую очередь Греции, поддержать Анкару в борьбе с терроризмом.