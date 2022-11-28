Турция обсудит с Финляндией и Швецией их вступление в НАТО 29 ноября

Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто и Тобиас Билльстрём проведут встречу по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО 29 ноября в Бухаресте.

Главы МИД Турции, Финляндии и Швеции Мевлют Чавушоглу, Пекка Хаависто и Тобиас Билльстрём проведут встречу по вопросу членства Финляндии и Швеции в НАТО 29 ноября в Бухаресте.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

"Завтра в Бухаресте состоится трехсторонняя встреча с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии. Процесс продвигается позитивно, но еще есть шаги, которые необходимо предпринять. Проблемы с Финляндией не так уж велики. А Швеции нужно предпринять больше шагов", - сказал Чавушоглу журналистам.

В мае Швеция и Финляндия подали заявки о вступлении в НАТО на фоне военной операции России на Украине. Для вступления новых стран в альянс все члены организации должны ратифицировать соответствующие протоколы. Пока этого не сделали только Турция и Венгрия. При этом Венгрия уже заявила о готовности одобрить расширение НАТО.

Еще весной в Турции заявляли, что ратифицируют документы после того, как Швеция и Финляндия выдадут ей членов Рабочей партии Курдистана. По информации Bloomberg, Турция, скорее всего, не подпишет заявку Швеции о вступлении в НАТО до конца года. В Анкаре заявляли, что Финляндия и Швеция пока не выдали Турции ни одного человека, которых считают причастными к терроризму.