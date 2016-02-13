Турция обстреляла курдские позиции в Сирии

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая артиллерия подвергла бомбардировке районы провинции Алеппо на севере Сирии, которые находятся под контролем курдов.

С таким заявлением выступил Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Британии, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Его руководитель Рами Абдель Рахман сказал, что обстрелы велись районам, недавно захваченным курдскими отрядами народной самообороны, которые объявлены Анкарой террористическими.