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    Турция обстреляла курдские позиции в Сирии

    С таким заявлением выступил Сирийский центр наблюдения за правами человека

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Турецкая артиллерия подвергла бомбардировке районы провинции Алеппо на севере Сирии, которые находятся под контролем курдов.

    С таким заявлением выступил Сирийский центр наблюдения за правами человека, базирующийся в Британии, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Его руководитель Рами Абдель Рахман сказал, что обстрелы велись районам, недавно захваченным курдскими отрядами народной самообороны, которые объявлены Анкарой террористическими.

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