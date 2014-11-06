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    Турция обратится в Совбез ООН в связи с беспорядками в Иерусалиме

    Анкара поднимет вопрос о ситуации на Храмовой горе в Иерусалиме перед членами Совета Безопасности ООН

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Турция обратится к членам Совета безопасности ООН в связи с обострением ситуации на Храмовой горе в Иерусалиме. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

    В конце октября после покушения на известного израильского раввина власти Израиля временно закрыли доступ к одной из главных исламских святынь — комплексу мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.

    Несмотря на то, что позднее запрет был смягчен, ситуация в городе продолжает накаляться. Накануне на Храмовой горе вспыхнули беспорядки, для пресечения которых понадобилось вмешательство полиции.

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