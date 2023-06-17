Турция обещает одобрить Швецию в НАТО при выполнении обязательств по борьбе террором

Турция проинформировала своих партнеров по НАТО, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс при выполнении своих обязательства по борьбе с терроризмом.

Турция проинформировала своих партнеров по НАТО, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс при выполнении своих обязательства по борьбе с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер.

"Мы проинформировали своих союзников, что на наших двусторонних переговорах [со Стокгольмом] сообщили о поддержке политики открытых дверей НАТО и что Швеция при конкретном выполнении обязательств, закрепленных в трехстороннем [Мадридском] меморандуме, как и Финляндия, сможет вступить в НАТО", - отметил Гюлер.