Турция обещает одобрить Швецию в НАТО при выполнении обязательств по борьбе террором

Турция проинформировала своих партнеров по НАТО, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс при выполнении своих обязательства по борьбе с терроризмом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер.
"Мы проинформировали своих союзников, что на наших двусторонних переговорах [со Стокгольмом] сообщили о поддержке политики открытых дверей НАТО и что Швеция при конкретном выполнении обязательств, закрепленных в трехстороннем [Мадридском] меморандуме, как и Финляндия, сможет вступить в НАТО", - отметил Гюлер.