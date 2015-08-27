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    Турция объявила об отмене безвизового режима с Ливией

    Турецкие власти отменили меморандум о безвизовом режиме с Ливией, который был принят в 2009 году

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ МИД Турции объявил об отмене с 24 сентября безвизового режима с Ливией, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Турецко-ливийский меморандум о безвизовом режиме, принятый в 2009 году, отменяется. С 24 сентября гражданам Ливии необходимо будет оформлять визу для поездки в Турцию", — заявил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич журналистам.

    С момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период кризиса. 

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