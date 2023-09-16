Турция направила воинские подкрепления на север Сирии из-за атак террористов

Турецкие войска усилили свое присутствие в зоне безопасности на севере Сирии, где вспыхнули столкновения между формированиями оппозиции и экстремистской организацией "Джебхат ан-Нусра".

Турецкие войска усилили свое присутствие в зоне безопасности на севере Сирии, где вспыхнули столкновения между формированиями оппозиции и экстремистской организацией "Джебхат ан-Нусра".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, газета Asharq Al-Awsat сообщает, что турецкая бронетехника и воинские подкрепления направлены в район Кфар-Джинна, который пытаются захватить боевики "Джебхат ан-Нусры".

Бои идут также в окрестностях Джераблуса поблизости от погранперехода Эль-Хамран.

Угроза установления контроля террористов над этой местностью возникла после раскола исламистской группировки "Ахрар аш-Шам", часть ее отрядов примкнула к "Джебхат ан-Нусре", другие влились в состав Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемой Анкарой.

Согласно информации, бригады ССА "Султан Мурад" и "Асифа аш-Шималь" перекрыли сейчас шоссе у поселка Катма, чтобы не допустить прорыва колонны противника в пограничный район.

Отметим, последняя вспышка боестолкновений на севере Сирии произошла в октябре 2022 года, тогда обе стороны потеряли убитыми 48 боевиков, жертвами междоусобицы стали не менее 10 мирных граждан, в том числе дети и женщины.