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Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами

Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами Министерство национальной обороны Турции направило в Ливию для помощи в ликвидации последствий наводнения три корабля, более 300 специалистов и полевые госпитали.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 13:19
Турция направила в Ливию три корабля с полевыми госпиталями и врачами

Министерство национальной обороны Турции направило в Ливию для помощи в ликвидации последствий наводнения три корабля, более 300 специалистов и полевые госпитали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минобороны.

"В Ливию из Измира прибыли корабли TCG Sancaktar и TCG Bayraktar наших ВМС для поддержки братского ливийского народа, пострадавшего от наводнения. На них находятся 360 человек, включая сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям, медиков-спасателей, сотрудников Минздрава, береговой охраны и пожарных. Также были отправлены три полевых госпиталя, продукты питания, жилье и санитарно-гигиенические материалы", - сообщило ведомство.

В Ливию также доставлены 122 транспортных средства, в том числе машины скорой помощи, аварийно-спасательная техника.

Еще один корабль TCG Osmangazi уже загружен и готовится в ближайшее время отправится в Ливию из порта. Он доставит гуманитарную помощь

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