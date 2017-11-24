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    Турция направила США семь запросов на экстрадицию Гюлена

    Вместе с этим в Турции продолжается судебный процесс против Гюлена

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что Анкара отправила в США уже семь запросов с требованием об экстрадиции лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

    Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

    Как заявил министр, с 3 ноября 2017 года «семь запросов о выдаче и отдельный запрос о временном аресте были отправлены в США».

    Глава ведомства также добавил, что вместе с этим в Турции продолжается судебный процесс против Гюлена.

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