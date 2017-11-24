Турция направила США семь запросов на экстрадицию Гюлена

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль заявил, что Анкара отправила в США уже семь запросов с требованием об экстрадиции лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.

Как передает Report, об этом сообщает Anadolu.

Как заявил министр, с 3 ноября 2017 года «семь запросов о выдаче и отдельный запрос о временном аресте были отправлены в США».

Глава ведомства также добавил, что вместе с этим в Турции продолжается судебный процесс против Гюлена.