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Турция направила РФ часть отчета о посещении пленных россиян в Украине

Турция направила РФ часть отчета о посещении пленных россиян в Украине Турция направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой часть отчета о посещении пленных россиян в Украине, а также запросила аналогичный визит в РФ в места содержания украинских военнопленных.
Другие страны
9 октября 2024 г. 19:26
Турция направила РФ часть отчета о посещении пленных россиян в Украине

Турция направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой часть отчета о посещении пленных россиян в Украине, а также запросила аналогичный визит в РФ в места содержания украинских военнопленных.

Как передает Report, об этом заявил главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч на девятом заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО).

"Мы как институт омбудсмена Турции, конечно, тоже провели определенную работу в контексте происходящего между Украиной и Россией, в частности, в обеспечении защиты прав женщин, детей и пленных, - сказал он. - Что касается военнопленных, то мы посетили российских военнопленных, находящихся в тюрьмах Украины. По результатам подготовлен отчет, часть отчета направлена уполномоченному по правам человека в РФ".

Малкоч также отметил, что Турция направила письменное обращение в адрес России с просьбой об организации аналогичного визита для осмотра условий, в которых находятся украинские военнопленные в РФ.

"Мы планируем посвятить много времени обсуждению случаев нарушения прав человека и обменяться мнениями по предстоящей работе", - добавил он.

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