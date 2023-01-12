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Турция напомнила Швеции об условиях принятия страны в НАТО

Турция напомнила Швеции об условиях принятия страны в НАТО Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться до тех пор, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.
Другие страны
12 января 2023 г. 21:56
Турция напомнила Швеции об условиях принятия страны в НАТО

Процесс вхождения Швеции в НАТО не сможет продвинуться до тех пор, пока страна оказывает поддержку организациям, признанным в Турции террористическими.

Как передает Report, об этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын написал в Twitter.

"Мы снова открыто говорим: продвижение процесса принятия страны в НАТО невозможно, пока не будет положен конец деятельности террористических организаций. Мы самым резким образом осуждаем эти гнусные действия (акция в поддержку террористической организации РРК - ред.) против нашего президента в Стокгольме. Мы передали нашу реакцию и наши ожидания шведским властям. Принятие конкретных мер против таких акций - это требование закона и взятых обязательств перед нами", - указал он.

Глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в свою очередь потребовал от Швеции "безотлагательно принять все необходимые меры против террористических организаций".

"Швеция должна сдержать обещания, которые она дала в Мадриде, для вступления в НАТО, членом которой Турция является 70 лет. Бесполезно ждать, что Турция пойдет на какие-либо уступки в этом вопросе", - указал он.

К слову, посол Швеции в Анкаре Стаффан Херрстрем был вызван в МИД Турции из-за прошедшей 11 января в Стокгольме акции в поддержку террористической организации РРК. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на диписточники.

"Было передано решительное осуждение и требование не допускать подобных террористических акций, которые являются явным нарушением обязательств Швеции и открытой угрозой нашей стране", - сообщил диписточник. Послу передано, что Анкара ждет, что виновные в организации этой акции будут найдены и привлечены к ответственности.

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