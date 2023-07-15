Турция намерена значительно увеличить объем товарооборота с США

Власти Турции намерены увеличить товарооборот с США до $100 млрд в свете договоренностей президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Власти Турции намерены увеличить товарооборот с США до $100 млрд в свете договоренностей президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена на полях саммита НАТО в Вильнюсе о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Вопросы активизации сотрудничества глава Министрества финансов Турции Мехмет Шимшек планирует обсудить со своей коллегой из США Джанет Йеллен 17-18 июля на встрече глав финансовых ведомств и ЦБ G20 в Индии.

Кроме того, на фоне успешной встречи Эрдогана и Байдена открываются новые перспективы для сотрудничества между двумя странами во многих областях, в том числе в части инвестиций США в турецкую экономику. Потенциал инвестиционного сотрудничества планируется обсудить 19 сентября в США на конференции по вопросам инвестиций, в которой ожидается участие главы турецкого Минфина.

По итогам 2022 года объем торговли между Турцией и США составил $34 млрд. Турецкие власти ранее неоднократно высказывались за увеличение товарооборота, однако основными препятствиями для этого являются разногласия между двумя странами по вопросу о продаже Анкаре истребителей F-16, исключение из программы производства перспективного истребителя F-35 после приобретения у России ЗРК С-400, спорные вопросы в отношениях между Турцией и Грецией.