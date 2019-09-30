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Турция намерена ускорить создание зоны безопасности на севере Сирии

Турция намерена ускорить создание зоны безопасности на севере Сирии

Турция намерена форсировать усилия по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. 

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности по итогам заседания, которое проходило под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана.

"Международное сообщество информируется о том, что Турция выступает за политическое решение сирийского кризиса на основе конституции с уважением к территориальной целостности страны. В этой связи Турция будет форсировать искренние усилия по реализации проекта зоны безопасности, который обеспечит возвращение домой сирийских беженцев", - говорится в заявлении.

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