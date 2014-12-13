​Турция намерена улучшить отношения со странами Ближнего Востока

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Политические разногласия между Турцией и странами Ближнего Востока скоро уйдут в прошлое", - заявил вице-премьер Турции Бюлент Арынч. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"В последние годы возникли разногласия между лидерами стран нашего региона по многим политическим вопросам — в Сирии, Ираке, Египте. Однако мы остаемся братьями и друзьями. Если среди вас есть те, кто приостановил свои отношения с Турцией из-за позиции ваших правительства, не переживайте. Наши отношения со странами Ближнего Востока скоро будут лучше, чем в прошлом", — сказал Арынч, выступая в Стамбуле перед бизнесменами ближневосточных стран на экономическом форуме.

Отношения Турции с Египтом осложнились после свержения бывшего президента Мухаммеда Мурси в июле прошлого года, с Сирией — после начала вооруженного конфликта между сторонниками и противниками президента Башара Асада в 2011 году.