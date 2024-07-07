Турция намерена продвигать позитивный курс в работе с новым британским премьером

Турция намерена работать с новым премьером Великобритании Киром Стармером и его правительством по всем вопросам двусторонней повестки и продвигать позитивный курс.

Турция намерена работать с новым премьером Великобритании Киром Стармером и его правительством по всем вопросам двусторонней повестки и продвигать позитивный курс.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Германии.

Он подчеркнул, что отношения Турции и Великобритании "имеют чрезвычайно глубокие исторические корни".

"Пока мы были у власти, мы работали с премьер-министрами как от лейбористов, так и от консерваторов. Главное - это работать в соответствии с общими интересами двух стран. Мы продолжим развивать отношения с нашим союзником Англией во всех областях. У нас в повестке есть важные вопросы. Мы намерены продвигать позитивный курс в наших отношениях и решать имеющиеся вопросы", - сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что еще не успел поздравить Стармера с победой, но сделает это в ближайшее время.

"Лейбористская партия за последние 14 лет не могла добиться результатов. Но по итогам этих выборов они получили 411 депутатских мест. Таких успехов у партии не было даже при Тони Блэре", - добавил турецкий лидер.

Отметим, что Лейборист Кир Стармер сформировал новое правительство страны по итогам парламентских выборов, прошедших в королевстве 4 июля.