Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей KAAN

Турция подписала первое соглашение об экспорте собственных истребителей KAAN

Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей пятого поколения KAAN собственного производства.

Как передает Report, подписание соглашения с Индонезией анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях.

По его словам, в рамках договоренности Турция поставит в Индонезию 48 единиц самолета KAAN - первого турецкого истребителя национального производства.

По информации местных СМИ, соглашение было подписано на полях выставки INDO Defence 2025 в Индонезии. Общая стоимость соглашения, по предварительным данным, составила $10 млрд.

Истребитель пятого поколения KAAN является первым национальным боевым самолетом турецкого производства. Опытный прототип истребителя совершил свой первый полет 22 февраля 2024 года. Серийное производство запланировано на 2028 год.

В конце июля 2023 года Министерство оборонной промышленности Азербайджана и TUSAŞ подписали протокол о сотрудничестве по проекту KAAN. После чего, в марте 2024 года, бывший генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль сообщил СМИ, что одна из комплектующих KAAN будет производится в Азербайджане.