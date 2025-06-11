Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей KAAN

Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей пятого поколения KAAN собственного производства.
Как передает Report, подписание соглашения с Индонезией анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях.
По его словам, в рамках договоренности Турция поставит в Индонезию 48 единиц самолета KAAN - первого турецкого истребителя национального производства.
По информации местных СМИ, соглашение было подписано на полях выставки INDO Defence 2025 в Индонезии. Общая стоимость соглашения, по предварительным данным, составила $10 млрд.
Истребитель пятого поколения KAAN является первым национальным боевым самолетом турецкого производства. Опытный прототип истребителя совершил свой первый полет 22 февраля 2024 года. Серийное производство запланировано на 2028 год.
В конце июля 2023 года Министерство оборонной промышленности Азербайджана и TUSAŞ подписали протокол о сотрудничестве по проекту KAAN. После чего, в марте 2024 года, бывший генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль сообщил СМИ, что одна из комплектующих KAAN будет производится в Азербайджане.