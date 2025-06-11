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Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей KAAN

Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей KAAN Турция подписала первое соглашение об экспорте собственных истребителей KAAN
Другие страны
11 июня 2025 г. 13:16
Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей KAAN

Турция подписала первое соглашение об экспорте истребителей пятого поколения KAAN собственного производства.

Как передает Report, подписание соглашения с Индонезией анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях.

По его словам, в рамках договоренности Турция поставит в Индонезию 48 единиц самолета KAAN - первого турецкого истребителя национального производства.

По информации местных СМИ, соглашение было подписано на полях выставки INDO Defence 2025 в Индонезии. Общая стоимость соглашения, по предварительным данным, составила $10 млрд.

Истребитель пятого поколения KAAN является первым национальным боевым самолетом турецкого производства. Опытный прототип истребителя совершил свой первый полет 22 февраля 2024 года. Серийное производство запланировано на 2028 год.

В конце июля 2023 года Министерство оборонной промышленности Азербайджана и TUSAŞ подписали протокол о сотрудничестве по проекту KAAN. После чего, в марте 2024 года, бывший генеральный директор TUSAŞ Темель Котиль сообщил СМИ, что одна из комплектующих KAAN будет производится в Азербайджане.

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Версия на английском языке Türkiye signs first deal to export KAAN fighter jets
Версия на азербайджанском языке Türkiyə KAAN qırıcı təyyarələrinin ixracı üzrə ilk müqaviləni imzalayıb

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