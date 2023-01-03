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Турция начнет поставки газа в Болгарию

Турция начнет поставки газа в Болгарию Турция и Болгария достигли договоренности поставках около 1,5 млрд кубометров природного газа в год.
Другие страны
3 января 2023 г. 16:20
Турция начнет поставки газа в Болгарию

Турция и Болгария достигли договоренности поставках около 1,5 млрд кубометров природного газа в год.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующее соглашение, срок действия, которого охватывает 13 лет, было подписано сегодня в присутствии министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Глава Минэнерго Турции выразил уверенность в том, что шаги Анкары вносят вклад в обеспечение энергобезопасности не только Болгарии, но и Европы в целом.

Турецко-болгарское соглашение воспринимается в качестве важного шага на пути формирования в Турции газового хаба.

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