Турция начнет поставки газа в Болгарию

Турция и Болгария достигли договоренности поставках около 1,5 млрд кубометров природного газа в год.

Турция и Болгария достигли договоренности поставках около 1,5 млрд кубометров природного газа в год.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, соответствующее соглашение, срок действия, которого охватывает 13 лет, было подписано сегодня в присутствии министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Глава Минэнерго Турции выразил уверенность в том, что шаги Анкары вносят вклад в обеспечение энергобезопасности не только Болгарии, но и Европы в целом.

Турецко-болгарское соглашение воспринимается в качестве важного шага на пути формирования в Турции газового хаба.