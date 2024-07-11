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Турция начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы

Турция начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы Анкара начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта.
Другие страны
11 июля 2024 г. 21:56
Турция начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы

Турция начала работы по возобновлению зерновой сделки и готова к любым инициативам, включая посредничество, для урегулирования украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на департамент коммуникации президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, об этом он сообщил на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне на полях саммита НАТО.

"На встрече президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по прекращению российско-украинской войны путем заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Президент Эрдоган также заявил, что Турция готова к любой инициативе, включая посредничество, чтобы заложить основу для мира", - говорится в сообщении.

Эрдоган сообщил по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3 июля, что Турция рассчитывает на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате путем создания зернового коридора для поставок сельхозпродукции через свою территорию не на Запад, а в страны Африки и другие регионы, испытывающие проблемы с продовольственной безопасностью. Он выразил надежду, что переговоры в этом направлении дадут результат и черноморский зерновой коридор заработает вновь.

Отметим, что зерновая сделка, подписанная в Стамбуле 22 июля 2022 года, прекратила действие 17 июля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Ərdoğan Zelenski ilə taxıl müqaviləsinin bərpasını müzakirə edib

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