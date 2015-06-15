Турция начала пропускать через границу беженцев из Сирии

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Турция начала впускать на свою территорию сирийских беженцев из города, находящегося под контролем боевиков "Исламского государства", но к которому приближаются курдские ополченцы.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что тысячи беженцев из города Таль-Абъяд и соседних деревень провели двое суток под открытым небом у самой турецкой границы.

Бойцы курдского ополчения находятся у окраин Таль-Абъяда.

Курды надеются, что, захватив этот город, им удастся перекрыть поток помощи, поступающей ИГ через Турцию.