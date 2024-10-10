Турция может привлечь российские компании к угольным проектам

Турция заинтересована в привлечении российских компаний к проектам газовой и угольной энергетики.

Турция заинтересована в привлечении российских компаний к проектам газовой и угольной энергетики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Глава министерства Сергей Цивилев и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар обсудили взаимодействие в энергетике, отмечается в сообщении.

"Глава Минэнерго отметил перспективы создания газового хаба в Турции. В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к реализации проектов в области газовой и угольной энергетики", - сообщило ведомство.

Отмечается, что в ходе встречи министры также обсудили возможности обмена опытом в сфере подготовки квалифицированных кадров для предприятий ТЭК.