МИД Турции осудил атаки на мирных жителей в Донбассе

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ МИД Турции осудил обстрелы автобуса в Волновахе и остановки общественного транспорта в Донецке, которые унесли жизни 25 мирных жителей. Как сообщает Report, об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства в пятницу.

"Мы с тревогой наблюдаем за усилением вооруженных столкновений на востоке Украины и особенно за ростом числа жертв среди мирных граждан. Мы глубоко скорбим о гибели 12 человек из-за обстрела автобуса 13 января (в Волновахе, - ред.), а также о гибели еще 13 человек, на которых было совершено нападение на автобусной остановке в Донецке. Мы решительно осуждаем эти нападения и приносим соболезнования народу Украины", - говорится в заявлении МИД.

Турецкое внешнеполитическое ведомство еще раз призвало все стороны конфликта следовать договоренностям, достигнутым в Минске в сентябре прошлого года, и выразило готовность оказать поддержку в процессе мирного урегулирования конфликта.