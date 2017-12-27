Турция купила у России четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Власти Турции приобрели у России четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 “Триумф”.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сказал генеральный директор “Ростеха” Сергей Чемезов в интервью газете “Коммерсантъ”.

По его словам, сумма сделки составила 2,5 млрд долларов.

“Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства”, — рассказал Чемезов.

Он отметил, что первые поставки планируется начать в марте 2020 года.

11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки решения вопроса о поставках Турции С-400.